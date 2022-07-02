Михайлов о Федотове: «Его, может, вызывали в военкомат, а он не являлся. И в мыслях не было, что может уйти в армию»

высказался о задержании бывшего вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

В пятницу появилась информация о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Почему же его карьера под угрозой? Сейчас идет призывной период. Его, может, вызывали в военкомат, а он не являлся. В связи с этим его задержали для выяснения всех обстоятельств. Я предполагаю только это.

Думаю, что в ближайшее время будут какие-то сведения. У меня и в мыслях не было, что он может уйти в армию», – сказал двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???