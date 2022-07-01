Губерниев о Федотове: «В Филадельфии военкомат бы точно не задержал. Надо было раньше уехать»

прокомментировал информацию о задержании .

Ранее появились сообщения о том, что 25-летний вратарь «Филадельфии» и сборной России был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге.

«Он должен был какие-то документы оформлять, как мне кажется. Если он там как военнослужащий спортивной роты или еще что-то. Мы живем в стране, законы которой нужно соблюдать. Если есть основания, значит, у меня вопросы и к Федотову, и к его родителям, и к клубу.

Ребят, вы не могли решить эти вопросы? Это как-то странно. Команда – Центральный спортивный клуб армии. Можно было как-то решить этот вопрос. Отсрочка есть. Это проблема, которую клуб и хоккеист не решили.

Планирующийся переход в «Филадельфию»? Надо было ему раньше уехать, потому что в Филадельфии военкомат бы точно не задержал. Раз он уехал, то вопрос надо как-то решать в правовой плоскости», – сказал комментатор.

Напомним, 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

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