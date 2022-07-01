Депутат Журова о Федотове: «Тех, кто выступает за сборную России, можно не забирать в армию. ФХР должна была подать специальную бумагу в Минобороны»

Светлана Журова прокомментировала информацию о задержании голкипера Ивана Федотова.

Ранее появились сообщения о том, что 25-летний вратарь был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге.

– Спортсмены, как и все обычные люди, должны служить – в спортивных ротах, на военных кафедрах. Вне зависимости от того, хоккеисты это, футболисты или конькобежцы.

Для тех, кто входит в состав сборной России, есть специальная директива, что их можно не забирать в армию. И если он выступает за национальную команду, то федерация должна была подавать специальную бумагу в министерство обороны.

– Федотов даже играл на Олимпиаде за сборную России.

– Это должна была сделать Федерация хоккея России. Подавалась ли эта директива или нет, это уже вопрос к , – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

Вратарь «Филадельфии» Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата («СЭ»)