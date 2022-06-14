Юрий Новиков: «Василевский непобедим. США и Канаде надо собрать миллиард долларов, дать ему и сказать: «Друг, заканчивай и переходи на тренерскую работу»

Юрий Новиков поделился впечатлениями от серии «Тампа» – «Рейнджерс» (4-2).
– Я все еще нахожусь под впечатлением от суперсерии «Тампа» – «Рейнджерс», где два наши великих вратаря играли между собой.
Хотел бы обратить внимание, что в решающем матче счет держался 1:1, и смогли забить только ногой. Я не утверждаю, что шайба была заброшена не по правилам. Это говорит о том, насколько голкиперы были великими в матче. Это должно войти в историю, в учебники по развитию вратарей.
Многие верят, что «Тампа» снова сможет завоевать Кубок Стэнли. Вратарь сыграет свою основную роль – Василевский просто непобедим. Я даже подумал, что США и Канаде надо собрать миллиард долларов наличными, дать Василевскому и сказать: «Давай, друг, заканчивай и переходи на тренерскую работу». Роль Василевского, конечно, огромна.
А что касается «Рейнджерс», в свое время там не удержали Павла Бучневича, и таких крепких игроков, гвоздей, команде и не хватало. Основная заслуга Шестеркина, что они дошли так далеко.
– Сейчас Василевский – один из главных претендентов на «Конн Смайт», приз MVP плей-офф...
– Я считаю, что «Везину» или приз самому ценному игроку плей-офф надо распилить пополам. Одну половину отдать Василевскому, а одну – Шестеркину. Это будет уникальный, исторический момент в истории лиги. Эти два человека определяют лицо НХЛ, – сказал заслуженный тренер России.