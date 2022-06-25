Шестеркин о тренере вратарей «Рейнджерс»: «Аллер в меня не особо верил, ему больше нравился другой вратарь. Потом признался, что удивлен моей подготовкой»

рассказал, что тренер вратарей поначалу в него не верил.

– Ваш тренер рассказывал, что в России вас так хорошо подготовили, что даже в «Рейнджерс» удивились. Это так?

– Наш тренер в «Рейнджерс» Бенуа Аллер был восхищен. Мне Буча (экс-форвард «Рейнджерс» – прим. Sports.ru) рассказывал, что Аллер не особо верил, что я вообще смогу чего-то добиться в НХЛ. Ему больше нравился другой вратарь.

Когда я приехал, то по-английски говорил плохо. Но стоило Аллеру один раз показать, я все упражнения делал так, как он попросит.

Бенуа потом признался: «Я очень удивлен тем, как ты подготовлен. Тебе ничего менять не надо. Я вообще не хочу, чтобы вратари что-то меняли в своей подготовке. Если им выпала возможность играть в НХЛ, значит, они все делали правильно до этого. А мое дело – что-то подкорректировать. А в целом будь собой».

Но Аллер все равно мне очень сильно помог в плане психологии и выбора позиции. Тем более арены в немного другие.

– А какой вратарь ему больше нравился?

– Бенуа мне сказал, но я называть не буду, – сказал вратарь клуба из Нью-Йорка.