Шестеркин о тренере вратарей «Рейнджерс»: «Аллер в меня не особо верил, ему больше нравился другой вратарь. Потом признался, что удивлен моей подготовкой»

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Игорь Шестеркин рассказал, что тренер вратарей «Рейнджерс» поначалу в него не верил. 

– Ваш тренер Рашит Давыдов рассказывал, что в России вас так хорошо подготовили, что даже в «Рейнджерс» удивились. Это так?

– Наш тренер в «Рейнджерс» Бенуа Аллер был восхищен. Мне Буча (экс-форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич – прим. Sports.ru) рассказывал, что Аллер не особо верил, что я вообще смогу чего-то добиться в НХЛ. Ему больше нравился другой вратарь.

Когда я приехал, то по-английски говорил плохо. Но стоило Аллеру один раз показать, я все упражнения делал так, как он попросит.

Бенуа потом признался: «Я очень удивлен тем, как ты подготовлен. Тебе ничего менять не надо. Я вообще не хочу, чтобы вратари что-то меняли в своей подготовке. Если им выпала возможность играть в НХЛ, значит, они все делали правильно до этого. А мое дело – что-то подкорректировать. А в целом будь собой».

Но Аллер все равно мне очень сильно помог в плане психологии и выбора позиции. Тем более арены в НХЛ немного другие.

– А какой вратарь ему больше нравился?

– Бенуа мне сказал, но я называть не буду, – сказал вратарь клуба из Нью-Йорка. 

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