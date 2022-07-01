Бучневич о смене позиции в «Сент-Луисе»: «С Тарасенко так договорились: кто первый приедет – тот и справа. Мы же русские, не ездим по рельсам»

в интервью Sports.ru рассказал о смене фланга после перехода в .

– При переходе представлял, с кем в «Блюз» будешь выходить в одной тройке?

– Если честно, нет. Я против них играл-то всего 4-5 раз. Знал, что там есть Тарасенко, Барбашев. Но в остальном никого толком не знал, о некоторых вообще никогда не слышал. Играли же в разных конференциях. Защитников помнил – тех, кто поопытнее; против них, естественно, играл. В общем, до перехода особо не следил за «Сент-Луисом».

Когда пришел, ко мне все хорошо отнеслись, ребята очень добрые. Всегда во всем помогали. Думаю, что и я привнес в команду свою частичку. По крайней мере, в этом сезоне «Сент-Луис» доволен обменом.

– Ты же еще и забил в первой игре.

– Люди, которые понимают в хоккее, следят не только за статистикой и очками, там есть масса других моментов, как ты можешь повлиять на игру. Это для вас голы – самое важное, а для меня – нет.

– А что для тебя важно?

– Важно просто помогать команде. Понятно, что я не забью 50 голов, как Овечкин, но я могу и что-то другое привнести. Создавать моменты для командного результата, например.

– Что говорил после твоего перехода Беруби? Может, рассказал, что хотел бы видеть от тебя?

– Позвонил, поздравил с обменом и сказал, что не может дождаться, когда уже можно будет приступить к совместной работе. Спросил, играю ли я только справа, или слева тоже могу. И предупредил, что будут тяжелые сборы.

– А вот про смену позиции. В «Рейнджерс» ты играл справа, а сейчас – слева. Тяжело перестраиваться? Не путались с Тарасенко?

– Мы вместе с тренерами обсудили, что по возможности он будет выходить справа. Поговорили с Тарасенко – тем более по-русски намного проще договориться о чем-то – и решили: кто первый приедет – тот и справа, а второй – просто смотрит по ситуации. Он понимал, что мне непривычно играть слева – и если я приезжал первый в зону с правого борта, то он ехал налево – и никаких проблем не было. И наоборот. Друг от друга играли – и ничего такого не происходило. Не было такого: вот, я только справа – и все. Мы же русские ребята, не ездим по рельсам.

– В этом сезоне ваша команда была одной из самых русских в . Тройка Бучневич – Барбашев – Тарасенко иногда даже вместе собиралась, плюс Торопченко и Костин прилично сыграли. Другие игроки из команды как-то обращали на это внимание?

– Иногда шутили в команде: «О, красная армия». А больше ничего такого и не вспомню, – сказал форвард «Сент-Луиса».

«Понятно, что я не забью 50 голов, как Овечкин, но могу и что-то другое привнести». Павел Бучневич расцвел в самой русской команде НХЛ