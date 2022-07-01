Бучневич о смене позиции в «Сент-Луисе»: «С Тарасенко так договорились: кто первый приедет – тот и справа. Мы же русские, не ездим по рельсам»

Павел Бучневич в интервью Sports.ru рассказал о смене фланга после перехода в «Сент-Луис».
– При переходе представлял, с кем в «Блюз» будешь выходить в одной тройке?
– Если честно, нет. Я против них играл-то всего 4-5 раз. Знал, что там есть Тарасенко, Барбашев. Но в остальном никого толком не знал, о некоторых вообще никогда не слышал. Играли же в разных конференциях. Защитников помнил – тех, кто поопытнее; против них, естественно, играл. В общем, до перехода особо не следил за «Сент-Луисом».
Когда пришел, ко мне все хорошо отнеслись, ребята очень добрые. Всегда во всем помогали. Думаю, что и я привнес в команду свою частичку. По крайней мере, в этом сезоне «Сент-Луис» доволен обменом.
– Ты же еще и забил в первой игре.
– Люди, которые понимают в хоккее, следят не только за статистикой и очками, там есть масса других моментов, как ты можешь повлиять на игру. Это для вас голы – самое важное, а для меня – нет.
– А что для тебя важно?
– Важно просто помогать команде. Понятно, что я не забью 50 голов, как Овечкин, но я могу и что-то другое привнести. Создавать моменты для командного результата, например.
– Что говорил после твоего перехода Беруби? Может, рассказал, что хотел бы видеть от тебя?
– Позвонил, поздравил с обменом и сказал, что не может дождаться, когда уже можно будет приступить к совместной работе. Спросил, играю ли я только справа, или слева тоже могу. И предупредил, что будут тяжелые сборы.
– А вот про смену позиции. В «Рейнджерс» ты играл справа, а сейчас – слева. Тяжело перестраиваться? Не путались с Тарасенко?
– Мы вместе с тренерами обсудили, что по возможности он будет выходить справа. Поговорили с Тарасенко – тем более по-русски намного проще договориться о чем-то – и решили: кто первый приедет – тот и справа, а второй – просто смотрит по ситуации. Он понимал, что мне непривычно играть слева – и если я приезжал первый в зону с правого борта, то он ехал налево – и никаких проблем не было. И наоборот. Друг от друга играли – и ничего такого не происходило. Не было такого: вот, я только справа – и все. Мы же русские ребята, не ездим по рельсам.
– В этом сезоне ваша команда была одной из самых русских в НХЛ. Тройка Бучневич – Барбашев – Тарасенко иногда даже вместе собиралась, плюс Торопченко и Костин прилично сыграли. Другие игроки из команды как-то обращали на это внимание?
– Иногда шутили в команде: «О, красная армия». А больше ничего такого и не вспомню, – сказал форвард «Сент-Луиса».
«Понятно, что я не забью 50 голов, как Овечкин, но могу и что-то другое привнести». Павел Бучневич расцвел в самой русской команде НХЛ