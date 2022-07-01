Генменеджер «Динамо» об обмене Галиева: «Считаем, что Уил более разноплановый игрок, который может закрыть несколько разных позиций»

Теги Алексей Сопин КХЛ Станислав Галиев Динамо Джордан Уил Хоккей

Алексей Сопин поделился мнением о Джордане Уиле.

«Динамо» выменяло игрока у «Ак Барса» на Станислава Галиева.

«Джордан Уил – универсальный форвард, способный сыграть как в центре, так и с краю. Креативно в атаке и надежно в обороне.

В большинстве Джордан может исполнить роль не только распасовщика, но и действовать на синей линии на месте защитника.

Поэтому мы сделали выбор в его пользу при обмене на Станислава Галиева. Мы считаем, что Уил более разноплановый игрок, который может закрыть несколько разных позиций», – сказал генеральный менеджер «Динамо».

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