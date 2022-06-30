Вице-президент КХЛ о хоккее «3 на 3»: «Мечта – своя команда у каждого клуба лиги. Молодежи тяжеловато высидеть 2,5 часа у телевизора»

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В КХЛ рассказал о мечте, связанной с хоккеем в формате «3 на 3».

«Конечно, наша мечта, чтобы со временем это стал клубный турнир и чтобы каждый клуб КХЛ имел команду для хоккея «3 на 3».

Мы слышали о планах Федерации хоккея России по созданию лиги «3 на 3» и надеемся, что нам удастся совместно популяризировать это хоккейное направление.

Самим игрокам это тоже очень нравится, и особенно то, что это совмещено с тренировочным лагерем, который мы организовали.

Мы дали игрокам потренироваться перед сезоном, все они в этом заинтересованы: каждый из них ищет себе лед, а мы знаем, что с этим есть дефицит.

Было много голов, болельщикам нравятся эти игры, тем более что они идут без остановки, и в целом оцениваю итоги этого турнира позитивно.

Как мы и задумывали, это продукт, направленный на привлечение более молодой аудитории, которой, наверное, уже тяжеловато высидеть 2,5 классических часа трансляций у телевизора.

Ей нужно что-то более динамичное, драйвовое, и нам это пока нравится: мы планируем такой формат развивать и проводить в будущем турниры», – заявил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

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