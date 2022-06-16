Губернатор Омской области: «Строительство арены и возвращение «Авангарда» домой – значимое событие для всех нас»

Александр Бурков высказался о новой арене «Авангарда» в Омске.

Ранее стало известно, что она получила название «G-Drive Арена».

«Строительство домашней арены омского хоккейного клуба «Авангард» и возвращение «ястребов» домой – значимое событие для всех нас.

Кроме того, новая арена и создаваемая вокруг нее современная досуговая инфраструктура станет архитектурной доминантой города, местом притяжения омичей и туристов.

«Газпром нефть» как надежный партнер региона не в первый раз инвестирует в развитие городской среды. Символично, что название нашей арены объединило в себе знаковую для города компанию и социально значимый объект», – сказал губернатор Омской области.

Арена будет введена в эксплуатацию к 1 сентября.