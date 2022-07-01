«Даллас» продлил вратаря Уэджвуда на 2 года, кэпхит – 1 млн долларов. Ему 29, это 1-й в карьере односторонний контракт

продлил вратаря Скотта Уэджвуда на 2 года, кэпхит – 1 млн долларов.

Это первый односторонний контракт в карьере 29-летнего голкипера.

В минувшем сезоне у него действовал однолетний двусторонний контракт (825 тысяч в и 375 тысяч в АХЛ при минимуме за сезон 400 тысяч).

Уэджвуд поиграл в нем за 3 команды – «Нью-Джерси», «Аризону» и «Даллас». В «Койотис» он попал через драфт отказов, а в «Старс» перешел на дедлайне.

Всего в сезоне провел рекордные для себя 37 матчей, в которых отражал 91,0% бросков при коэффициенте надежности 3,14.