Генменеджер «Далласа» о Дебуре: «Каждая команда при Пите не только показывала быстрый прогресс, но и была очень конкурентоспособна в плей-офф»

Теги Даллас НХЛ Джим Нилл Питер Дебур Хоккей

Генеральный менеджер «Далласа» прокомментировал назначение Питера Дебура на пост главного тренера команды.

«Пит привнесет огромный опыт в нашу раздевалку. Рады назвать его следующим главным тренером.

Каждая команда, которой он руководил, не только продемонстрировала быстрый прогресс, но и была очень конкурентоспособна в плей-офф Кубка Стэнли.

За свои 14 лет он вывел пять команд в финал конференции, а две из них – в финал Кубка Стэнли.

Его резюме свидетельствует о высоких стандартах, которые он устанавливает, и о его способности постоянно добиваться того, чтобы его команда играла на этом уровне.

Мы рады приветствовать Пита и его семью в Далласе», – заявил Джим Нилл.

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