CHL. Проспекты «Далласа» Станковен и Джонстон получили награды за сезон. Первый стал игроком года, второй – лучшим бомбардиром (124 очка)

Два проспекта «Далласа» получили индивидуальные призы по итогам сезона CHL.
Это 19-летние форварды Уайтт Джонстон и Логан Станковен. Оба были выбраны клубом на драфте НХЛ-2021.
Джонстон – в 1-м раунде под общим 23-м номером, Станковен – во 2-м раунде под общим 47-м номером.
Первый был признан лучшим бомбардиром сезона в Канадской хоккейной лиге, второй стал игроком года.
CHL
Индивидуальные призы
Игрок года: Логан Станковен («Кэмлупс», WHL). Он набрал 104 (45+59) очка в 59 играх регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги.
Его соперниками были Уайтт Джонстон и Уильям Дюфур («Сент-Джон», QMJHL).
Лучший бомбардир года: Уайтт Джонстон («Виндзор», OHL). Он набрал 124 (46+78) очка в 68 играх регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио.
Номинанты: Аршдип Бэйнс («Ред Дир», WHL) и Джошуа Руа («Шербрук», QMJHL).