CHL. Проспекты «Далласа» Станковен и Джонстон получили награды за сезон. Первый стал игроком года, второй – лучшим бомбардиром (124 очка)

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Два проспекта «Далласа» получили индивидуальные призы по итогам сезона CHL. 

Это 19-летние форварды Уайтт Джонстон и Логан Станковен. Оба были выбраны клубом на драфте НХЛ-2021. 

Джонстон – в 1-м раунде под общим 23-м номером, Станковен – во 2-м раунде под общим 47-м номером. 

Первый был признан лучшим бомбардиром сезона в Канадской хоккейной лиге, второй стал игроком года. 

CHL 

Индивидуальные призы

Игрок года: Логан Станковен («Кэмлупс», WHL). Он набрал 104 (45+59) очка в 59 играх регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги. 

Его соперниками были Уайтт Джонстон и Уильям Дюфур («Сент-Джон», QMJHL).

Лучший бомбардир года: Уайтт Джонстон («Виндзор», OHL). Он набрал 124 (46+78) очка в 68 играх регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио. 

Номинанты: Аршдип Бэйнс («Ред Дир», WHL) и Джошуа Руа («Шербрук», QMJHL).

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