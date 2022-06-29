CHL. Проспекты «Далласа» Станковен и Джонстон получили награды за сезон. Первый стал игроком года, второй – лучшим бомбардиром (124 очка)

Два проспекта получили индивидуальные призы по итогам сезона CHL.

Это 19-летние форварды Уайтт Джонстон и Логан Станковен. Оба были выбраны клубом на драфте НХЛ-2021.

Джонстон – в 1-м раунде под общим 23-м номером, Станковен – во 2-м раунде под общим 47-м номером.

Первый был признан лучшим бомбардиром сезона в , второй стал игроком года.

CHL

Индивидуальные призы

Игрок года: Логан Станковен («Кэмлупс», WHL). Он набрал 104 (45+59) очка в 59 играх регулярного чемпионата хоккейной лиги.

Его соперниками были и Уильям Дюфур («Сент-Джон», QMJHL).

Лучший бомбардир года: Уайтт Джонстон («Виндзор», OHL). Он набрал 124 (46+78) очка в 68 играх регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио.

Номинанты: Аршдип Бэйнс («Ред Дир», WHL) и Джошуа Руа («Шербрук», QMJHL).