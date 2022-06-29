Александр Кожевников: «Хоккеисты «Колорадо» заслуженно выиграли Кубок Стэнли. Они играли с позиции силы в серии с «Тампой»

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Александр Кожевников прокомментировал победу «Колорадо» над «Тампой» в финале Кубка Стэнли.

«Хоккеисты «Колорадо» заслуженно выиграли Кубок Стэнли, они играли с позиции силы в финальной серии. При этом финал получился очень зрелищным, лучшим за последние три-четыре года. Все-таки в нем встретились две сильнейшие команды по итогам сезона.

У «Тампы» были проблемы в третьем-четвертом звеньях. Они не давали нужного качества. У «Колорадо» более ровная команда, поэтому последние звенья тоже сыграли здорово.

Ничушкин – молодец! Тренер тоже оценил его. У Валеры же был провал, но в него верили. Труды оказались не напрасными», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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