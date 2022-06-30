Шевченко о Ничушкине: «Таланта у него столько, что он изобрел новое амплуа – двусторонний форвард без слабых мест»

Журналист Алексей Шевченко высказался о форварде .

«Он мог превратиться в среднего хоккеиста, который бы сидел в четвертом звене. Но таланта у Ничушкина столько, что он практически изобрел новое амплуа.

Это двусторонний нападающий без слабых мест. Он нагнетает у чужих ворот, безупречен в обороне, может устроить давление на лидеров соперника. И цифры заметно улучшились», – написал Шевченко.

«Закончился как хоккеист 4 года назад – выбрал тачки и гламурных телочек». Что вы писали о Ничушкине: хейт, поддержка и признание