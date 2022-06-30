Шевченко о Ничушкине: «Таланта у него столько, что он изобрел новое амплуа – двусторонний форвард без слабых мест»

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Хоккей

Журналист Алексей Шевченко высказался о форварде «Колорадо» Валерии Ничушкине.

«Он мог превратиться в среднего хоккеиста, который бы сидел в четвертом звене. Но таланта у Ничушкина столько, что он практически изобрел новое амплуа.

Это двусторонний нападающий без слабых мест. Он нагнетает у чужих ворот, безупречен в обороне, может устроить давление на лидеров соперника. И цифры заметно улучшились», – написал Шевченко.

«Закончился как хоккеист 4 года назад – выбрал тачки и гламурных телочек». Что вы писали о Ничушкине: хейт, поддержка и признание

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