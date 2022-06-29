Смолов – Овечкину перед матчем с «Амкалом»: «Смотри, угол штрафной: замахиваешься и по проверенной стоишь, как у себя в офисе»

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Федор Смолов и Александр Овечкин пообщались перед матчем против «Амкала».

Футбольный клуб «Динамо» опубликовал видео с игроками.

«Смол и Ови обсудили сценарий матча и запланировали гол нашего нового форварда за несколько часов до начала встречи», – говорится в сообщении клуба.

«Смотри, Сань, угол штрафной: замахиваешься и по проверенной стоишь, как у себя в офисе», – сказал футболист «Динамо» Овечкину.

Напомним, хоккеист вышел в стартовом составе бело-голубых в товарищеском матче против «Амкала» и забил гол на 11-й минуте после передачи Смолова.

Овечкин о голе за «Динамо»: «С левого офиса, нормально. Связка со Смоловым сработала, он сказал: «Заходим в штрафную – и я тебе под левую отдаю»

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