Миронов о хите Овечкина против игрока «Амкала»: «Саша его даже не заметил, по-моему. Получилось прямо как на льду!»

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Андрей Миронов поделился мыслями об игре Александра Овечкина за футбольное «Динамо».

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

В одном из эпизодов первого тайма игрок «Амкала» Майк Крапивников попытался толкнуть хоккеиста, но сам же оказался на газоне в результате столкновения.

– Овечкин летом забивает голы за футбольное «Динамо». У тебя не было желания попробовать свои силы на «газоне»?

– За Сашу очень рад, он сыграл в футбол за свой родной клуб. Как он сам признался после матча, это была его мечта. Но главное, что он гол забил, который в итоге и стал победным. Я как раз в этот день играл на турнире «3 на 3» в Балашихе. Иначе обязательно бы пришел футбол с Овечкиным посмотреть.

– Кстати, забил Саша красиво, с ходу и со своего любимого левого фланга. Тебе гол понравился?

– Мне еще больше понравился его силовой прием. Там Саня с мячом бежит, а соперник с ним чуть-чуть столкнуться решил. Человек в итоге в сторону, как от стенки отлетел. А Овечкин его, по-моему, даже не заметил. Получилось прямо как на льду!

Этот матч – классная затея. И для болельщиков, и вообще для всего нашего спорта, – сказал защитник московского хоккейного клуба «Динамо». 

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