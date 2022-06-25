Овечкин о голе за «Динамо»: «С левого офиса, нормально. Связка со Смоловым сработала, он сказал: «Заходим в штрафную – и я тебе под левую отдаю»

Александр Овечкин прокомментировал свою игру за футбольный клуб «Динамо».

Хоккеист вышел в стартовом составе бело-голубых в товарищеском матче против «Амкала» и забил гол на 11-й минуте после передачи Федора Смолова.

– Обратили внимание, откуда забил .

– Да, с левого офиса, нормально. Кстати, Смолов мне сегодня сказал: «Заходим в штрафную, открываешься – и я тебе под левую отдаю». Связка сработала.

– Вы забрасываете с правой. А тут хват поменяли.

– Я в хоккей играю под правую, а в футбол – под левую.

– Мне кажется, в этом месте можно стол поставить, два стула, позвать гендиректора «Динамо» и подписать новый контракт с Александром Овечкиным на следующую игру.

– Это уже не мне решать.

– Как вам атмосфера и все происходящее на «ВТБ Арене».

– Атмосфера шикарная. Моя семья здесь, родители, сын, жена, друзья. Я счастлив, что сыграл, исполнил свою мечту.

Огромное спасибо руководству, игрокам, тренерскому штабу за доверие. Надеюсь, что «Динамо» в этом году станет чемпионом.

– Все, кто не следит за медиафутболом, ждали, что счет будет 10:0 или 20:0. А «Амкал» в первом тайме пропустил один гол. Можно отдать должное сопернику?

– Да, они хорошо играют. Ребята стараются играть на полную, – сказал капитан в эфире «Динамо ТВ».

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