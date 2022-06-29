Полтапов о хоккее «3 на 3»: «Нравится, что ФХР сделала такой турнир. Мы смогли подготовиться к сезону, поиграть со старшими хоккеистами»

Прохор Полтапов поделился впечатлениями от турнира ФХР в формате «3 на 3» в Балашихе.
– Я был на прошлом турнире, и там поле было поменьше. А в Балашихе наоборот, поляну сделали оригинальную, и поэтому нам было немного сложнее. Но в любом случае это подготовка к сезону, это очень полезно.
– Какие впечатления от организации?
– Только положительные! Мне очень нравится, что Федерация хоккея России сделала такой турнир. Мы смогли подготовиться к сезону и познакомиться с новыми ребятами, а также поиграть со старшими игроками, такими, как Коля Прохоркин, его тезка Голдобин и Сергей Толчинский.
– Чему успел у них научиться?
– Я перенял у них немного опыта и посмотрел на то, как они действуют. Теперь я понимаю, как можно по-другому поступать в тех или иных ситуациях.
– Понравился ли тебе формат «3х3»? Здесь все-таки больше простора для действий, для фантазии…
– Да, конечно. Когда креативному нападающему дают больше времени и пространства, ему намного легче играть. Конечно, это может сказаться на игре 5 на 5, но это полезный опыт.
– Почувствовал ли ты, что у тебя прокачались технические навыки из-за того, что ты больше обращался с шайбой?
– Конечно, техника улучшается. И вообще, это была очень хорошая и качественная тренировка. Анаэробный хоккей, ты больше катаешься и преодолеваешь большее расстояние, так как игроков в команде меньше. Таким образом, у тебя прокачивается выносливость, – сказал нападающий ЦСКА.