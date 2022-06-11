Пайгин, Торченюк, Хохлов и Сетдиков сыграют на турнире ФХР в формате «3 на 3» за команды группы В

Стали известны составы команд-участниц турнира ФХР в формате «3 на 3» из группы В.

Сочи:

Вратари: Артемий Плешков, Петр Матвеев;

Полевые игроки: , , , Прохор Корбит, , Егор Корбит, Никита Феоктистов, .

Омск:

Вратари: Евгений Киселев, Евгений Воробьев;

Полевые игроки: Алексей Князев, Николай Петров, Дмитрий Уваров, Никита Церенок, Максим Вяткин, Никита Сироткин, Михаил Милехин, Михаил Куклев.

Казань:

Вратари: Василий Лапшенков, Евгений Ярославлев;

Полевые игроки: Егор Круженков, Егор Сивальнев, Алексей Чуркин, Михаил Березовский, Станислав Альшевский, Павел Кутяков, Аким Тришин.

Хабаровск:

Вратари: Григорий Мурашов, Виктор Корняков;

Полевые игроки: Глеб Мирошников, Денис Гаврилович, Антон Борко, Вадим Рыбаков, Евгений Костин, Василий Доронин, Максим Антонов.

Магнитогорск:

Вратарь: Антон Тодыков;

Полевые игроки: Александр Торченюк, Никита Ли, Никита Сетдиков, Илья Шипов, Илья Хохлов, Арслан Ямалов, Артемий Грязев.

Нижний Новгород:

Вратарь: Денис Синягин;

Полевые игроки: Сергей Дьяконов, Кирилл Смирнов, Кирилл Левицкий, Никита Смирнов, Егор Гурзанов, Владислав Болдин, Иван Антоновский.

Уфа:

Вратарь: Владимир Сохатский;

Полевые игроки: Андрей Банников, Михаил Шалагин, Артем Файзулин, Егор Сучков, Андрей Бирюков, Евгений Рымарев, Павел Медведев.

Новокузнецк:

Вратари: Богдан Доненко, Никита Абрамов;

Полевые игроки: Прохор Полтапов, Кирилл Маслов, Нияз Абдрашитов, Сергей Барбашев, Денис Горбунов, Никита Жульдиков, Даниил Ердаков.

Всего в турнире, который будет проходить с 12 по 14 июня, примут участие 16 команд.

Ротенберг, Голдобин и Толчинский сыграют на турнире ФХР в формате «3 на 3» за команды группы А

ФХР представила логотипы команд-участниц турнира в формате «3 на 3». Они названы в честь хоккейных городов России