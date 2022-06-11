Пайгин, Торченюк, Хохлов и Сетдиков сыграют на турнире ФХР в формате «3 на 3» за команды группы В

Стали известны составы команд-участниц турнира ФХР в формате «3 на 3» из группы В.
Сочи:
Вратари: Артемий Плешков, Петр Матвеев;
Полевые игроки: Зият Пайгин, Константин Глазачев, Данила Климов, Прохор Корбит, Денис Казионов, Егор Корбит, Никита Феоктистов, Василий Глотов.
Омск:
Вратари: Евгений Киселев, Евгений Воробьев;
Полевые игроки: Алексей Князев, Николай Петров, Дмитрий Уваров, Никита Церенок, Максим Вяткин, Никита Сироткин, Михаил Милехин, Михаил Куклев.
Казань:
Вратари: Василий Лапшенков, Евгений Ярославлев;
Полевые игроки: Егор Круженков, Егор Сивальнев, Алексей Чуркин, Михаил Березовский, Станислав Альшевский, Павел Кутяков, Аким Тришин.
Хабаровск:
Вратари: Григорий Мурашов, Виктор Корняков;
Полевые игроки: Глеб Мирошников, Денис Гаврилович, Антон Борко, Вадим Рыбаков, Евгений Костин, Василий Доронин, Максим Антонов.
Магнитогорск:
Вратарь: Антон Тодыков;
Полевые игроки: Александр Торченюк, Никита Ли, Никита Сетдиков, Илья Шипов, Илья Хохлов, Арслан Ямалов, Артемий Грязев.
Нижний Новгород:
Вратарь: Денис Синягин;
Полевые игроки: Сергей Дьяконов, Кирилл Смирнов, Кирилл Левицкий, Никита Смирнов, Егор Гурзанов, Владислав Болдин, Иван Антоновский.
Уфа:
Вратарь: Владимир Сохатский;
Полевые игроки: Андрей Банников, Михаил Шалагин, Артем Файзулин, Егор Сучков, Андрей Бирюков, Евгений Рымарев, Павел Медведев.
Новокузнецк:
Вратари: Богдан Доненко, Никита Абрамов;
Полевые игроки: Прохор Полтапов, Кирилл Маслов, Нияз Абдрашитов, Сергей Барбашев, Денис Горбунов, Никита Жульдиков, Даниил Ердаков.
Всего в турнире, который будет проходить с 12 по 14 июня, примут участие 16 команд.
Ротенберг, Голдобин и Толчинский сыграют на турнире ФХР в формате «3 на 3» за команды группы А
ФХР представила логотипы команд-участниц турнира в формате «3 на 3». Они названы в честь хоккейных городов России