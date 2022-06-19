Ротенберг, Чибриков и Воронков сыграют на турнире ФХР в формате «3 на 3» в Балашихе

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Роман Ротенберг сыграет на турнире ФХР в формате «3 на 3».

Стали известны составы команд Новокузнецка, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Омска, Казани и Челябинска.

Турнир пройдет 25 июня на «Арене-Балашиха».

Новокузнецк:

Вратарь: Алексей Мельничук;

Полевые игроки: Илья Алтыбармакян, Александр Дарьин, Павел Красковский, Иван Манин, Рушан Рафиков, Александр Полунин, Тимур Ибрагимов, Василий ПодколзинАндрей Алтыбармакян.

Екатеринбург:

Вратари: Глеб Носов, Кирилл Самсонов;

Полевые игроки: Матвей Гуськов, Никита Олейник, Прохор Полтапов, Алексей Цыплаков, Данила Хулапов, Семен Луговяк, Иван Косоренков, Никита Новиков, Илья Чабан.

Санкт-Петербург:

Вратари: Максим Майоров, Максим Дорожко;

Полевые игроки: Роман Рукавишников, Даниил Гущин, Захар Бардаков, Артур Тянулин, Артемий Князев, Николай Прохоркин, Роман Ротенберг, Владислав Котков, Владислав Цицюра, Артем Федоров.

Омск:

Вратари: Кирилл Калинин, Владислав Корниенко;

Полевые игроки: Сергей Щенков, Ильдар Шиксатдаров, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Никита Лисов, Егор Попов, Алексей Кручинин, Дмитрий Огурцов, Никита Чибриков, Максим Мамин.

Казань:

Вратарь: Вячеслав Пекса;

Полевые игроки: Даниил Журавлев, Дмитрий Воронков, Адель Булатов, Михаил Шалагин, Павел Купчихин, Денис Горбунов, Артур Бровкин, Даниил Тарасов.

Челябинск:

Вратари: Денис Черепов, Юрий Сироткин;

Полевые игроки: Максим Глазунов, Николай Складниченко, Дмитрий Дрожжин, Павел Горохов, Владислав Шляхтов, Юрий Муравьев, Денис Траханов, Дмитрий Мячев, Сергей Горбунов.

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