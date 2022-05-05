Нападающий молодежки Полтапов: «Нестеров, Плотников, Григоренко разбили бы нас под орех, может. А мы вышли против ребят нашего возраста»

подвел итоги матча против национальной сборной России (2:4).

– Сейчас во многих видах спорта взрослая и молодежная сборная России играют между собой. Согласны, что из всех игровых видов спорта хоккей - тот, где молодежка может обыграть старшую команду?

– В этой команде собраны не прям старшие игроки. Если бы приехали те же Нестеров, Плотников, Григоренко, – я условно назвал их, потому что сам из – они бы, может, и разбили нас под орех. А мы вышли против ребят нашего возраста. Да, есть пару человек постарше. Они и сыграли свою роль. Счет – 4:2.

– В чем проявляется разница между вами и ребятами постарше, которые более опытные?

– Слово опытный тут правильное. В каких-то моментах, когда нам надо больше времени подумать, они знают, что делать. Потому что они играли в . Они быстрее, немного побольше. Против того же Сафонова очень неприятно играть. Он здоровый, окреп полностью, – сказал нападающий молодежной сборной России.