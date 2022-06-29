Кожевников о возможном обмене Панарина: «Он мастер. Проблем с игрой в другом клубе у него точно не будет»

Александр Кожевников поделился мыслями о возможном обмене Артемия Панарина из «Рейнджерс».

– В НХЛ кого хочешь могут обменять, там ротация очень сильная. Если обменяют, зарплата у него останется та же самая.

Панарину все равно, с кем играть в одной команде, он мастер. Проблем с игрой в другом клубе у него точно не будет.

– Пишут, что его игрой в плей-офф не были довольны в «Рейнджерс».

– Если в «Рейнджерс» так считают, то пусть. У всех свое мнение. Но вот тренер команды ничего на этот счет не высказывал, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Генменеджер «Рейнджерс» недоволен игрой Панарина в плей-офф (Артур Стейпл)