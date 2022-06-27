Панарин о тренерской карьере: «Посмотрел детям в глаза – что-то почувствовал. Нужно передавать свой самый лучший опыт»

высказался о возможности стать тренером.

Нападающий провел мастер-класс для юных хоккеистов в Москве.

«Два года назад я орал: хоккей – никогда в жизни! Я устал, я больше не буду.

Сегодня смотрел в глаза детям... Не знаю, что-то чувствовал, даже не определил еще для себя что. Поэтому, может быть, тренерская карьера понравится мне – с детьми работа.

Потому что, мне кажется, нужно обязательно передавать свой самый лучший опыт», – сказал Панарин.

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