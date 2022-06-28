Генменеджер «Рейнджерс» недоволен игрой Панарина в плей-офф (Артур Стейпл)

Генменеджер недоволен игрой Артемия Панарина в плей-офф.

Об этом сообщает журналист The Athletic Артур Стейпл.

«Учитывая, что в контракте Панарина есть полный запрет на обмен в течение оставшихся четырех лет, почти невозможно представить, что он куда-то уйдет.

Тем не менее два источника в лиге сообщили, что Друри был открыто недоволен игрой Панарина в плей-офф. У него было 16 очков в 20 играх, но не было стабильного результата, на который в «Рейнджерс» надеялись, в котором нуждались.

Если возникнут разногласия, Панарин может попросить обменять этот гигантский контракт, хотя сделать это будет почти невозможно», – написал журналист The Athletic.

«Рейнджерс» уступили «Тампе» в финале Восточной конференции (2-4). Российский нападающий завершил плей-офф с 16 (6+10) очками в 20 матчах при общей полезности «минус 5».

Срок согалешния Панарина с кэпхитом 11,642 млн долларов рассчитан до 2026 года.

Артемий Панарин: «В плей-офф все пошло не так, как я хотел. Я стану лучше. Трудные ситуации делают людей сильнее»