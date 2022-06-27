Панарин об игре в шахматы со Знарком: «Я уже оторвался от него по уровню. Сидим просто, покуриваем сиги. Шутка!»

высказался о назначении Олега Знарка на пост главного тренера .

– нервничает из-за того, что возглавил «Ак Барс»?

– Мы уже виделись. Он ходит на спокухе. У него все хорошо. Говорит, чтобы ребята очень серьезно готовились к сборам. Я надеюсь, все будет отлично.

Я рад этому назначению, сам играл в «Ак Барсе». Знаю, что там хорошая организация. Мне там очень нравилось.

Я приехал из Чехова на их базу, которая для того времени была просто космосом. Там можно вообще с базы не выходить, особенно молодежи. Тренируйся сколько хочешь.

Есть бассейн для восстановления, столовая – все, что нужно спортсмену. Шикарно! Главное – не переборщить с чак-чаками.

– Вы со Знарком играете в шахматы?

– Нет, я уже оторвался от него по уровню. Сидим просто, покуриваем сиги. Шутка! Не надо, спекулянты, это тащить в тик-токи, вводя людей в заблуждение! – сказал нападающий , который состоит в отношениях в дочерью Знарка Алисой.