Панарин об игре в шахматы со Знарком: «Я уже оторвался от него по уровню. Сидим просто, покуриваем сиги. Шутка!»

Артемий Панарин высказался о назначении Олега Знарка на пост главного тренера «Ак Барса».
– Олег Знарок нервничает из-за того, что возглавил «Ак Барс»?
– Мы уже виделись. Он ходит на спокухе. У него все хорошо. Говорит, чтобы ребята очень серьезно готовились к сборам. Я надеюсь, все будет отлично.
Я рад этому назначению, сам играл в «Ак Барсе». Знаю, что там хорошая организация. Мне там очень нравилось.
Я приехал из Чехова на их базу, которая для того времени была просто космосом. Там можно вообще с базы не выходить, особенно молодежи. Тренируйся сколько хочешь.
Есть бассейн для восстановления, столовая – все, что нужно спортсмену. Шикарно! Главное – не переборщить с чак-чаками.
– Вы со Знарком играете в шахматы?
– Нет, я уже оторвался от него по уровню. Сидим просто, покуриваем сиги. Шутка! Не надо, спекулянты, это тащить в тик-токи, вводя людей в заблуждение! – сказал нападающий «Рейнджерс», который состоит в отношениях в дочерью Знарка Алисой.