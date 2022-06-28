Сергей Федотов о трансляциях НХЛ в России: «Лига говорит: оставляйте студии, не разгоняйте комментаторов, мы очень хотим вернуться осенью»

Сергей Федотов высказался о трансляциях матчей НХЛ в России.

«НХЛ говорит: оставляйте студии, не разгоняйте комментаторов, мы искренне надеемся и очень хотим осенью вернуться. Два сезона уже оплачены – контракт.

Огромное желание сотрудничества есть и у НХЛ, и у российской стороны. Это важный рынок для НХЛ.

Посмотри, как НХЛ ведет себя относительно русских и России. С теми ребятами, с которыми общался, ни у одного не было какой-то негативной истории, связанной с тем, что он русский», – сказал бывший скаут сборной России и комментатор матчей на «Яндексе».

Напомним, 1 марта остановила действие прав на трансляции в России.

О заключении контракта НХЛ с «Яндексом» было объявлено в сентябре 2019 года. На платформе компании осуществлялся бесплатный показ матчей. В январе 2022 года стало известно о продлении соглашения на показ матчей еще на 2 сезона.