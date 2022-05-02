Сергей Федотов: «У «Вашингтона» есть определенные шансы пройти «Флориду». Самсонов и Ванечек способны выдать несколько отличных матчей»

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Сергей Федотов оценил шансы «Вашингтона» в серии Кубка Стэнли против «Флориды».

– Есть ли шансы у «Вашингтона» в борьбе с «Флоридой», которая впервые в истории выиграла регулярку?

– За последние 10 лет команда, выигравшая регулярный чемпионат, трижды вылетала в первом раунде. Это достаточно высокий процент.

При этом впервые с 2012 года «Кэпиталс» начнут плей-офф не дома. И ожидания от выступления этого «Вашингтона» очень аккуратные.

«Флорида» выглядит серьезным фаворитом, но у меня есть стойкое ощущение, что у «столичных» есть определенные шансы пройти «Пантерс».

Надо понимать, что целый ряд важнейших игроков, составляющих костяк «Вашингтона», не очень хорошо провели этот сезон в первую очередь по причинам травм – в частности Бэкстрем, Манта и Оши.

Если брать линию обороны и потенциальные возможности нападения «Кэпиталс», то можно заключить, что легкой прогулки у «Флориды» точно не будет.

Все игроки говорят, что первый раунд для тех клубов, которые являются фаворитами, всегда проходит очень тяжело. Поэтому психология может сыграть свою роль. Да, все говорят о вратарях, которые являются слабым звеном «Вашингтона».

Но в серии до четырех побед и Ванечек, и Самсонов вполне способны выдать несколько отличных матчей. У «Кэпиталс» есть шансы, но фаворит по-прежнему «Флорида», – сказал бывший скаут сборной России.

«Вашингтон» подведут вратари, «Питтсбург» старый, у «Тампы» проблемы в нижних звеньях. Почему ваша любимая команда не возьмет Кубок Стэнли

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