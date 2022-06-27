Семин рассказал, как его и Овечкина покусали медузы: «Вышли на океан, никто не купается. Думаем: «Ну, а нам по барабану. Мы же русские!»

поделился историей о том, как его и покусали медузы.

– Когда вы ходили в ресторан с Овечкиным, кто за кого обычно платил?

– Мы всегда делали сплит. Кладем две карты в счет, и сумма делится пополам. Независимо от компании, мы никогда не высчитывали, кто что заказал. Только пополам.

– Правда, что вас с Овечкиным однажды покусали медузы?

– Было такое. В январе мы приехали в Майами. Поселились в Форт-Лодердейле на берегу. Стояла погода градусов 25 тепла, но вода прохладная.

Мы вышли на океан. Никто не купается. Думаем: «Ну, а нам по барабану. Мы же русские!» И полезли в воду.

Там и узнали, почему никто не купается. Зашли по пояс и вылетели оттуда как ненормальные. Все красные, ужаленные медузами.

А там ведь и акулы есть. Приезжал туда лет пять назад. Посмотрел утром с 31-го этажа – а рядом с берегом она как раз плавает.

Сначала глазам не поверил. Но вижу: точно – акула! Было бы неприятно залезть в океан и рядом с собой обнаружить плавник. Наверное, сразу по воде побежишь, – заявил бывший нападающий .