Пресс-атташе футбольного «Динамо» об Овечкине: «Максимально добродушный, открытый. Нет ощущения, что ведешь беседу со звездой такой величины»

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Пресс-атташе футбольного «Динамо» назвала Александра Овечкина добродушным человеком. 

Капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола. 

«Насколько я знаю, только в четверг в Москву, в пятницу подписал контракт с нашим клубом на одну игру. В субботу он приехал утром на базу, познакомился с главным тренером.

Он сказал, что он не может поставить в защиту или на ворота человека, который по природе своей настоящий нападающий. Поэтому сомнений никаких не было, что Александр сыграет именно в нападении.

Какой он как человек? Мне кажется, все знают, что это максимально добродушный, открытый. Когда с ним говоришь, то нет ощущения, что ведешь беседу со звездой такой величины. Он абсолютно простой, свой человек для нашего футбольного клуба», – рассказала Полина Лысенко

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