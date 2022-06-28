Пресс-атташе футбольного «Динамо» об Овечкине: «Максимально добродушный, открытый. Нет ощущения, что ведешь беседу со звездой такой величины»

Пресс-атташе футбольного назвала добродушным человеком.

Капитан принял участие в товарищеском матче с (5:0) и стал автором победного гола.

«Насколько я знаю, только в четверг в Москву, в пятницу подписал контракт с нашим клубом на одну игру. В субботу он приехал утром на базу, познакомился с главным тренером.

Он сказал, что он не может поставить в защиту или на ворота человека, который по природе своей настоящий нападающий. Поэтому сомнений никаких не было, что Александр сыграет именно в нападении.

Какой он как человек? Мне кажется, все знают, что это максимально добродушный, открытый. Когда с ним говоришь, то нет ощущения, что ведешь беседу со звездой такой величины. Он абсолютно простой, свой человек для нашего футбольного клуба», – рассказала .