Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Охват первого тура – 53 млн, второго – 77,3 млн. Раньше все следили только за Кубком Стэнли, а сейчас появились новые соревнования»

озвучил рейтинги двух турниров по хоккею «3 на 3».

25 июня в Балашихе прошел турнир по хоккею «3 на 3» под эгидой ФХР.

«Да, это новое событие для болельщиков. Охват первого тура – 53 миллиона, второго – 77,3 миллиона. Это уже достаточно высокие показатели.

То же самое, когда Овечкин играет в футбол. Овечкин – молодец. Это современный подход, который популяризирует и хоккей, и футбол.

Раньше в это время все следили только за Кубком Стэнли, а сейчас появились новые соревнования, за которыми интересно следить.

Надо поблагодарить тех, кто занимается этими проектами», – заявил первый вице-президент .

ФХР объявила о запуске всероссийской лиги «3 на 3»: «Планируем охватить всю страну, это позволит привлечь к хоккею новую аудиторию»