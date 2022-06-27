Игорь Шестеркин: «Если бы выиграл «Харт», то не смог бы подняться с кресла из-за волнения. Когда вскрывали конверт, признаюсь, скрестил пальцы»

рассказал, какие бы эмоции мог бы испытать в случае победы в номинации «Харт Трофи».

– Вы были номинированы не только на «Везину», но и на звание самого ценного игрока сезона. Сейчас-то можно сказать, верили хоть немного в то, что вам дадут «Харт»?

– Я изначально понимал, что там шансов минимум. Но когда вскрывали конверт и называли имя, признаюсь, скрестил пальцы. А вдруг? Впрочем, у меня были серьезные конкуренты.

Бороться с и пока нереально. Это крутые хоккеисты, за плечами у которых прекрасный сезон.

– Не вскочили заранее, когда начали называть имя победителя?

– Нет-нет. Да и если бы я выиграл «Харт», то просто не смог бы подняться с кресла из-за волнения.

– Вашими конкурентами за «Везину» были и Юусе Сарос. Очень сильные ребята.

– Согласен. Якоб высокий, а у таких голкиперов есть природное преимущество. Их труднее закрыть.

При этом у него в арсенале не только преимущество в росте. А от игры Сароса я получаю истинное удовольствие. Он невысокий, но на льду творит чудеса, – сказал вратарь .