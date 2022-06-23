Игорь Шестеркин: «Макдэвид – лучший игрок НХЛ. Здесь очень много шикарных хоккеистов, но он выделяется»

считает лучшим игроком в .

– У кого самый сильный бросок в НХЛ и кто самый лучший игрок?

– Насчет сильного броска, честно, не знаю. Думаю, Саша Овечкин, скорее всего. Голову он мне один раз проверил за здрасте.

Лучший игрок, по моему мнению, наверное, все-таки Макдэвид. Потому что на той скорости так управлять шайбой, думаю, немногие могут.

Конечно, здесь очень много шикарных игроков, которые по-своему хороши. Но думаю, среди них всех все-таки Макдэвид выделяется, – сказал вратарь .