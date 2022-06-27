Михаил Мальцев: «Не считаю себя причастным к победе «Колорадо», хотя варился внутри в финале. Многое видел, понял, тренировался и играл с великими хоккеистами»

заявил, что не считает себя причастным к победе в Кубке Стэнли.

«That’s it. Самый длинный сезон в карьере подошел к концу.

Я встал на коньки в начале прошлого июля, а снимаю через год. Очень устал.

«Колорадо» взял кубок, но себя особо причастным не считаю. Думаю, всем понятно, почему.

Но я был с чемпионской командой от начала и конца предсезонного кэмпа, провел 18 матчей за основу и варился внутри во время финальной серии. Многое видел, многое понял. Приобрел большой опыт.

Надеюсь, он поможет в будущем, все-таки тренировался и играл с великими хоккеистами, большими мастерами. Валера [Ничушкин] – топище! Паша [Францоуз] – лучший!» – написал российский нападающий.