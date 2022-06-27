Гендиректор «Трактора»: «Победу Ничушкина в Кубке Стэнли можно расценить как большой успех челябинского хоккея. Будем рады видеть Валерия на родной арене»

Теги Трактор Кубок Стэнли Колорадо Иван Савин НХЛ Валерий Ничушкин Чемпионат.com Хоккей

Генеральный директор «Трактора» оценил победу Валерия Ничушкина в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Колорадо», за который выступает россиянин, обыграл «Тампу» в финальной серии (4-2).

«Победу Валерия Ничушкина в Кубке Стэнли можно расценить как еще один большой успех челябинского хоккея.

Мы гордимся нашим воспитанником, ставшим одним из лидеров «Колорадо» в этом плей-офф.

Хочется отметить и характер Валерия, который прошел через множество трудностей и проблем в карьере, благополучно их преодолев и завоевав большой трофей.

Он настоящий молодец и профессионал. Будем рады видеть Ничушкина в Челябинске на родной арене», – сказал Иван Савин.

Великий день Ничушкина: чуть не забил Василевскому, крепко обнял его, поднял Кубок Стэнли и сфотографировался почти голым

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