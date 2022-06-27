Гендиректор «Трактора»: «Победу Ничушкина в Кубке Стэнли можно расценить как большой успех челябинского хоккея. Будем рады видеть Валерия на родной арене»

Генеральный директор «Трактора» оценил победу Валерия Ничушкина в розыгрыше Кубка Стэнли.
«Колорадо», за который выступает россиянин, обыграл «Тампу» в финальной серии (4-2).
«Победу Валерия Ничушкина в Кубке Стэнли можно расценить как еще один большой успех челябинского хоккея.
Мы гордимся нашим воспитанником, ставшим одним из лидеров «Колорадо» в этом плей-офф.
Хочется отметить и характер Валерия, который прошел через множество трудностей и проблем в карьере, благополучно их преодолев и завоевав большой трофей.
Он настоящий молодец и профессионал. Будем рады видеть Ничушкина в Челябинске на родной арене», – сказал Иван Савин.
Великий день Ничушкина: чуть не забил Василевскому, крепко обнял его, поднял Кубок Стэнли и сфотографировался почти голым