Гендиректор «Трактора»: «Победу Ничушкина в Кубке Стэнли можно расценить как большой успех челябинского хоккея. Будем рады видеть Валерия на родной арене»

Генеральный директор оценил победу Валерия Ничушкина в розыгрыше Кубка Стэнли.

, за который выступает россиянин, обыграл «Тампу» в финальной серии (4-2).

«Победу Валерия Ничушкина в Кубке Стэнли можно расценить как еще один большой успех челябинского хоккея.

Мы гордимся нашим воспитанником, ставшим одним из лидеров «Колорадо» в этом плей-офф.

Хочется отметить и характер Валерия, который прошел через множество трудностей и проблем в карьере, благополучно их преодолев и завоевав большой трофей.

Он настоящий молодец и профессионал. Будем рады видеть Ничушкина в Челябинске на родной арене», – сказал .

Великий день Ничушкина: чуть не забил Василевскому, крепко обнял его, поднял Кубок Стэнли и сфотографировался почти голым