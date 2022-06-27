Игорь Никитин: «Ничушкин – один из значимых игроков «Колорадо». Доказал, что нельзя останавливаться в сложной ситуации»

оценил вклад в победу «Колорадо» в Кубке Стэнли.

«Он и в тогда играл большую роль.

Приятно, что он повернул ситуацию в свою пользу, и сейчас, я считаю, он является одним из значимых игроков в .

Это все-таки такая движущая сила в плане движения, помощи обороны.

Он доказал, что нельзя останавливаться в сложной ситуации, и везет тому, кто всегда идет вверх.

Однозначно, Валерий может быть благодарен системе «Колорадо», которая дала ему шанс. И за счет в том числе своего характера он воспользовался своим шансом», – сказал главный тренер «Локомотива».

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