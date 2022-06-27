Андрей Миронов: «Колорадо» показывает высочайший уровень из года в год, входит в топ-3 лучших клубов НХЛ. Ничушкин попал в волну, в него поверили – вот результат»

прокомментировал чемпионство «Колорадо» в .

«Эвеланш» победили «Тампу» (4-2) в финальной серии Кубка Стэнли.

– В финале я болел за «Колорадо». Я со многими ребятами там вместе играл, хотел, чтобы они взяли кубок. Тем более, что они его действительно заслужили.

Вот уже несколько лет из года в год показывают высочайший уровень и, по моему мнению, входят в топ-3 лучших клубов НХЛ.

– Как «Колорадо» удалось создать такую мощную атаку? Они ведь в каждом раунде умудрялись одерживать победы с крупными счетами.

– Еще когда я играл за «Колорадо», там была тройка, которая считалась одной из лучших в лиге – Маккиннон, Рантанен и Ландескуг.

А потом команда продолжала точечно усиливаться каждый год. Добавили Кадри, Комфер вырос, Ничушкин великолепный сезон выдал.

В защиту пришел Макар, один из лучших игроков обороны в лиге, Джонсон остался… «Колорадо» очень здорово укомплектовано.

– Почему все-таки Ничушкин именно в «Колорадо» так преобразился? Вот все говорят: «перетерпел». А что это значит?

– Поменял тренера и команду, попал в свою волну, в него поверили. Вот и результат. Тренер из хорошего игрока может сделать звезду или совсем наоборот.

Если в человека верят, и у него способности есть, а у Ничи много чего есть, он обязательно раскроется. А если тебе не дают играть – будешь сидеть без очков. В основном так и случается, – сказал бывший защитник .

Как «Колорадо» сделал это: Беднар перехитрил Купера, вложился в концовку и уничтожил нападение «Тампы»