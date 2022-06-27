«Если бы Кучеров забил в концовке, вы бы верещали, какой он хороший». Курдин о финале Кубка Стэнли

оценил игру в финале Кубка Стэнли.

– Почему Кучеров ничего не смог сделать?

– Он сделал первый гол. Почему ему передачу не записали, касание было его. Он выиграл борьбу.

Потом в концовке Кучеров два раза бросал. Гол бы забил, и вы бы верещали, какой он хороший. Но не пошла шайба, бывает. Он старался, боролся до конца, – сказал первый тренер нападающего «Тампа-Бэй».

«Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

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