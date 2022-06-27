«Если бы Кучеров забил в концовке, вы бы верещали, какой он хороший». Курдин о финале Кубка Стэнли

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Никита Кучеров Чемпионат.com Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин оценил игру Никиты Кучерова в финале Кубка Стэнли.

– Почему Кучеров ничего не смог сделать?

– Он сделал первый гол. Почему ему передачу не записали, касание было его. Он выиграл борьбу.

Потом в концовке Кучеров два раза бросал. Гол бы забил, и вы бы верещали, какой он хороший. Но не пошла шайба, бывает. Он старался, боролся до конца, – сказал первый тренер нападающего «Тампа-Бэй».

«Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

Русские звезды «Тампы» в бешенстве от поражения: Кучеров бросил краги в экипировщика, Василевский громил подтрибунку

«Колорадо» – чемпион! Отобрал титул на глазах у болельщиков «Тампы»

Эпоха кончилась? «Колорадо» вырвал Кубок Стэнли у «Тампы»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные