«Тампа» упустила шанс стать первой командой с 3 Кубками Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат

не стала первой командой, выигравшей 3 Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат.

В финальной серии «Лайтнинг» уступили (2-4, 1:2 в шестом матче).

Ранее клуб выиграл 2 Кубка Стэнли подряд – в 2020 (4-2 в финале с «Далласом») и 2021 (4-1 в финале с «Монреалем») годах.

В последний раз 3 Кубка Стэнли подряд выигрывали (в составе серии из 4 побед с 1980 по 1983 годы).

«Тампа» упустила шанс стать первой командой, сделавшей три-пит в XXI веке и в эпоху потолка зарплат в (был введен с сезона-2005/06).

За время его действия 2 Кубка Стэнли подряд удалось выиграть только «Тампе» и «Питтсбургу» (2016 и 2017 годы).

Добавим, что Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров могли стать первыми россиянами в истории лиги, выигравшими 3 Кубка Стэнли подряд.