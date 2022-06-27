Терещенко о реакции Кучерова и Василевского на проигрыш «Колорадо»: «Негативно отношусь к такому проявлению эмоций, их нужно держать при себе»

оценил эмоции игроков «Тампы» Андрея Василевского и .

«Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

«Негативно отношусь к такому проявлению эмоций. Думаю, там разберутся, что, почему и как.

Есть люди, есть сервисмены, команда, конкретный день. Я точно против таких эмоций, их нужно держать при себе», – сказал трехкратный чемпион мира.

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