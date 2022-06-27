Сакик о «Колорадо» и Кубке Стэнли: «Иногда нужно пройти через плохие сезоны. Мы получили Макара, Байрэма, Маккиннона»

высказался о завоевании «Колорадо» Кубка Стэнли.

Сакик занял пост генерального менеджера «Эвеланш» в мае 2013 года.

«Тогда я не был уверен, и теперь я действительно счастлив, что принял это решение. Приходишь, работаешь с замечательными людьми и учишься, стараешься стать лучше. У нас группа близких людей, тесно сотрудничающих друг с другом. И вознаграждение этих парней за все, что они сделали, делает этот момент таким особенным.

Плохие сезоны? Оно того стоило. Мы получили Макара, Байрэма, Маккиннона, пройдя через все это. Всегда стараешься побеждать, но иногда нужно пройти через трудные времена, чтобы эти игроки в итоге получили вот это все. Это того стоило. Удивительный результат для этой группы ребят.

Ребята, которые задержались у нас и захотели принять участие в перестройке пять лет назад, – , Ландескуг, Маккиннон, Рантанен. Я очень рад за них», – сказал канадец.

«Колорадо» победил «Тампу» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

Великий день Ничушкина: чуть не забил Василевскому, крепко обнял его, поднял Кубок Стэнли и сфотографировался почти голым

Тренер, который привел «Колорадо» к титулу: легенда третьей лиги, побеждал на всех уровнях, любит менять вратарей

Игроки «Колорадо» так праздновали победу, что помяли Кубок Стэнли. Прямо на льду

«Колорадо» – чемпион! Отобрал титул на глазах у болельщиков «Тампы»

Эпоха кончилась? «Колорадо» вырвал Кубок Стэнли у «Тампы»