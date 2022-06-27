Тренер «Колорадо» Беднар о победе в Кубке Стэнли: «Есть огромное чувство удовлетворения. Я горжусь и рад за ребят»

Тренер «Колорадо» поделился эмоциями после завоевания Кубка Стэнли.

«Эвс» обыграли в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

«Есть огромное чувство удовлетворения. Я ощутил облегчение сразу же, как только я услышал сирену.

Я так горжусь. Честно, я так горжусь и рад тому, что наши ребята были вознаграждены», – сказал 50-летний канадец.

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