Владислав Третьяк: «Ничушкин очень полезен и внес большой вклад в победу «Колорадо» в Кубке Стэнли»

оценил игру после завоевания им Кубка Стэнли.

Россиянин с «Колорадо» обыграл в финальной серии «Тампу» (4-2).

«Колорадо» в этом году показывал стабильный хоккей, был одним из лидеров сезона.

Надо сказать спасибо и «Тампе», потому что видно, что это был достойный финал. Было видно, что «Тампу» немного потрепали в полуфинале с «Рейнджерс», но «Колорадо» – достойный обладатель Кубка Стэнли.

Очень рад за Ничушкина, который нашел свою игру и показал, что клуб в нем не ошибся. Многие писали, что его надо поменять, учитывая сколько он матчей не забивал. Это большое количество игр, и, как правило, в сразу меняют игрока.

Но он очень полезен, тренер верил в него, и Ничушкин доказал, что действительно нужен команде, он внес большой вклад в победу в плей-офф», – сказал президент Федерации хоккея России.

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