Василевский поменял шлем во 2-м периоде 6-го матча финала и сразу же пропустил. Потом вернул прежний

поменял шлем во 2-м периоде 6-го матча финала и сразу же пропустил.

уступила в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:2, 2-4).

Василевский справился с 28 бросками из 30. Во втором периоде при счете 1:0 в пользу «Тампы» ему пришлось заменить шлем из-за технической проблемы.

В новом шлеме россиянин пропустил после первого же броска «Эвеланш» – сравнял счет, поразив ближний угол.

После этого Василевский вернул прежний шлем.

Всего в текущем плей-офф россиянин провел 23 матча и одержал 14 побед при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,52.