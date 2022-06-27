Василевский поменял шлем во 2-м периоде 6-го матча финала и сразу же пропустил. Потом вернул прежний

Андрей Василевский поменял шлем во 2-м периоде 6-го матча финала и сразу же пропустил.
«Тампа» уступила «Колорадо» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:2, 2-4).
Василевский справился с 28 бросками из 30. Во втором периоде при счете 1:0 в пользу «Тампы» ему пришлось заменить шлем из-за технической проблемы.
В новом шлеме россиянин пропустил после первого же броска «Эвеланш» – Нэтан Маккиннон сравнял счет, поразив ближний угол.
После этого Василевский вернул прежний шлем.
Всего в текущем плей-офф россиянин провел 23 матча и одержал 14 побед при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,52.