СКА интересен американский защитник Менелл. Он набрал 11 очков в 38 матчах АХЛ в сезоне

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Состав СКА может пополнить американский защитник.

Бреннан Менелл интересен клубу из Санкт-Петербурга, утверждает Metaratings.ru.

Минувший сезон 25-летний хоккеист провел в системе «Торонто» и «Филадельфии».

В сезоне-2021/22 на счету Менелла 38 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли». Он набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «-6».

В КХЛ Меннел выступал в сезоне-2020/21 за минское «Динамо» и в 47 матчах набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7».

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