СКА интересен американский защитник Менелл. Он набрал 11 очков в 38 матчах АХЛ в сезоне

Состав СКА может пополнить американский защитник.

интересен клубу из Санкт-Петербурга, утверждает Metaratings.ru.

Минувший сезон 25-летний хоккеист провел в системе «Торонто» и «Филадельфии».

В сезоне-2021/22 на счету Менелла 38 матчей в регулярном чемпионате за и . Он набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «-6».

В КХЛ Меннел выступал в сезоне-2020/21 за минское «Динамо» и в 47 матчах набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7».