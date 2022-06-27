СКА интересен американский защитник Менелл. Он набрал 11 очков в 38 матчах АХЛ в сезоне

Состав СКА может пополнить американский защитник.
Бреннан Менелл интересен клубу из Санкт-Петербурга, утверждает Metaratings.ru.
Минувший сезон 25-летний хоккеист провел в системе «Торонто» и «Филадельфии».
В сезоне-2021/22 на счету Менелла 38 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли». Он набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «-6».
В КХЛ Меннел выступал в сезоне-2020/21 за минское «Динамо» и в 47 матчах набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7».