СКА выменял Лехтонена у «Йокерита» и подписал его на 4 года. Финны получили права на Менелла

СКА и «Йокерит» совершили обмен.

В клуб из Санкт-Петербурга перешел защитник Микко Лехтонен. Взамен финский клуб получил права на защитника Бреннана Менелла.

СКА подписал контракт с Лехтоненом сроком на 4 года.

В сезоне-2020/21 Лехтонен провел 17 игр за «Йокерит» и набрал 17 (8+9) очков.

В его активе также 9 игр НХЛ и 3 передачи в составе «Торонто» и 17 матчей за «Коламбус», в которых он набрал 3 (0+3) балла.

Ранее стало известно, что «Коламбус» дисквалифицировал Лехтонена и выставил его на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта после его неявки в фарм-клуб команды в АХЛ.

Менелл ранее подписал контракт с «Торонто» на один сезон. В минувшем сезоне КХЛ он провел 47 игр в регулярном чемпионате за минское «Динамо» и набрал 38 (5+33) баллов. В плей-офф он отметился 7 (1+6) очками в 5 матчах.