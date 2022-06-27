Михайлов, Мальцев, Могильный и Гончар – кандидаты на включение в Зал хоккейной славы

Теги рейтинги Патрик Элиаш Сергей Гончар Род Бринд′Амор Крис Осгуд Хенрик Зеттерберг Кит Ткачак Роберто Луонго Даниэль Седин Хенрик Седин Пьер Тюржон Кертис Джозеф Джереми Реник НХЛ Борис Михайлов Александр Могильный сборная СССР Александр Мальцев Зал хоккейной славы Хоккей

Названы кандидаты на включение в Зал хоккейной славы в 2022 году.

Новыми членами Зала ежегодно могут стать максимум 6 человек (4 представителя мужского хоккея и 2 – женского). Комиссия соберется в понедельник, чтобы сделать выбор.

Среди кандидатов, которые будут претендовать на попадание в Зал с первой попытки (спустя 3 года после завершения карьеры) названы братья Даниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Хенрик Зеттерберг, а также хоккеистки Меган Дагган и Каролин Уэлле. 

Среди других кандидатов выделены Борис Михайлов, Александр Мальцев, Александр Могильный, Сергей Гончар, Пьер Тюржон, Кертис Джозеф, Джереми Реник, Род Бринд’Амор, Кит Ткачак, Крис Осгуд, Даниэль Альфредссон и Патрик Элиаш. А также бывшие хоккеистки – Карин Бай-Дитц, Дженнифер Боттерилл.

Напомним, что в Зал славы в Торонто ранее были введены 10 представителей отечественного хоккея – Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «основателей».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные