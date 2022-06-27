Михайлов, Мальцев, Могильный и Гончар – кандидаты на включение в Зал хоккейной славы

Названы кандидаты на включение в Зал хоккейной славы в 2022 году.

Новыми членами ежегодно могут стать максимум 6 человек (4 представителя мужского хоккея и 2 – женского). Комиссия соберется в понедельник, чтобы сделать выбор.

Среди кандидатов, которые будут претендовать на попадание в Зал с первой попытки (спустя 3 года после завершения карьеры) названы братья Даниэль и Хенрик Седины, , , а также хоккеистки Меган Дагган и Каролин Уэлле.

Среди других кандидатов выделены , , , , Пьер Тюржон, Кертис Джозеф, , Род Бринд’Амор, Кит Ткачак, , Даниэль Альфредссон и . А также бывшие хоккеистки – Карин Бай-Дитц, Дженнифер Боттерилл.

Напомним, что в Зал славы в Торонто ранее были введены 10 представителей отечественного хоккея – Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «основателей».