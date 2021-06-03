Михайлов, Могильный и Гончар – среди кандидатов на избрание в Зал хоккейной славы в 2022 году (NHL.com)

Официальный сайт представил кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в 2022 году.

Сегодня состоялась церемония введения новых членов, избранных в 2020 году. Ее перенесли из-за пандемии коронавируса, а в этом году выборы не проводились.

Новыми членами Зала ежегодно могут стать максимум 6 человек (4 представителя мужского хоккея и 2 – женского).

Среди кандидатов, которые будут претендовать на попадание в Зал с первой попытки (спустя 3 года после завершения карьеры) названы братья Даниэль и Хенрик Седины, , , а также хоккеистки Меган Дагган и Каролин Уэлле.

Среди других кандидатов выделены Борис Михайлов, Александр Могильный, Пьер Тюржон, Кертис Джозеф, Род Бринд’Амор, Даниэль Альфредссон, и Патрик Элиаш.

Напомним, что в Зал славы в Торонто ранее были введены 10 представителей отечественного хоккея – Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «основателей».