Михайлов о КХЛ: «Я категорически против разделения на сильных и слабых. Если мы так сделаем, отрежем 10 команд от большого хоккея»

выступил против разделения команд КХЛ на сильных и слабых.

«Прежде, чем сделать, надо все обосновать. Я категорически против разделения на сильных и слабых, не вижу никаких аргументов в пользу этого. Если мы так сделаем, то отрежем 10 команд от большого хоккея, что ни в коем случае делать нельзя.

Если будет голосование, я буду категорически против, подобное решение не пойдет на пользу развития российского хоккея», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.

ФХР о новом формате КХЛ: «В медиа акцент был сделан на деление на «сильных» и «слабых». Такая подача не соответствует действительности»