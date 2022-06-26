Кочетков – болельщикам после победы в Кубке Колдера: «Отвечу чуть позже, очень пьяный»

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Петр Кочетков поблагодарил болельщиков за поздравления после победы в Кубке Колдера.

«Чикаго Вулвс» одержали победу в финальной серии со «Спрингфилдом» со счетом 4-1 (4:0 в пятом матче).

«Спасибо всем за поздравления, отвечу чуть позже, очень пьяный», – написал вратарь, которому 25 июня исполнилось 23 года.

Кочетков сыграл в плей-офф 6 матчей и одержал 5 побед при 2 шатаутах (95,0% отраженных бросков, 1,62 коэффициент надежности). 

Фото: сторис Петра Кочеткова

Два года назад был третьим вратарем «Витязя», а сейчас привел фарм «Каролины» к главному трофею АХЛ

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