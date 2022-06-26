АХЛ. «Чикаго Вулвс» с Кочетковым и Пономаревым выиграли Кубок Колдера

«Чикаго Вулвс» с и выиграли Кубок Колдера.

Фарм-клуб «Каролины» одержал победу в финальной серии со «Спрингфилдом» (фарм-клубом ) со счетом 4-1 (4:0 в пятом матче).

«Вулвс» стали чемпионами в 3-й раз в своей истории (ранее в 2002 и 2008 годах).

Командой руководил 34-летний Райан Ворсофски, ставший самым молодым тренером-чемпионом лиги с 1999 года (тогда в таком же возрасте добился успеха Питер Лавиолетт).

22-летний вратарь «волков» Петр Кочетков сыграл в плей-офф 6 матчей и одержал 5 побед при 2 шатаутах (95,0% отраженных бросков, 1,62 коэффициент надежности).

При этом в пятом матче финала ворота защищал Алекс Лайон, отразивший все 28 бросков.

20-летний форвард Василий Пономарев провел в плей-офф 18 матчей и набрал 6 (1+5) очков при полезности «+7».

В составе «Тандербердс» выступали два российских нападающих – и Никита Александров.

Оба набрали в плей-офф по 8 очков в 18 матчах – 23-летний Костин 4+4, а 21-летний Александров 2+6.